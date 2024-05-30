Перемога Олімпіакоса дозволила Греції увійти в унікальний список
Перемога Олімпіакоса у фіналі Ліги конференцій сезону-2023/24 дозволила Греції увійти в список 20 країн, чиї представники перемагали у єврокубках.
Про це повідомляє The Athletic.
Найбільше перемог у клубів Іспанії — 46. Команди Англії посідають другу сходинку. У них на рахунку 37 звитяг. Третьою йде Італія з 31 трофеєм.
Нагадаємо, Олімпіакос у вирішальному матчі мінімально переграв Фіорентину. Єдиний м'яч забив марокканець Аюб Ель-Каабі в овертаймі. Цей гол дозволив йому встановити неймовірний рекорд у єврокубках.