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Кращий за Роналду: нападник Олімпіакоса встановив рекорд в єврокубках

Микола Дендак — 30 травня, 07:30
Кращий за Роналду: нападник Олімпіакоса встановив рекорд в єврокубках

Нападник Олімпіакоса марокканець Аюб Ель-Каабі відзначився у фіналі Ліги конференцій сезону-2023/24 проти Фіорентини і встановив рекорд за кількістю голів у плей-оф турніру під егідою УЄФА.

Про це повідомляє Squawka.

Зазначається, що до цього найкращим показником з моменту запровадження групових етапів було 10 результативних ударів.

Раніше стільки відзначалися Кріштіану Роналду та Карім Бензема в Лізі чемпіонів (у 2017 та 2022 роках відповідно) та Радамель Фалькао у Лізі Європи (2011).

Нагадаємо, гол Ель-Каабі у фіналі став переможним для Олімпіакоса. Клуб виграв перший єврокубок в історії грецького футболу

Ліга конференцій Олімпіакос Кріштіану Роналду УЄФА Радамель Фалькао Карім Бензема

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