Кращий за Роналду: нападник Олімпіакоса встановив рекорд в єврокубках
Нападник Олімпіакоса марокканець Аюб Ель-Каабі відзначився у фіналі Ліги конференцій сезону-2023/24 проти Фіорентини і встановив рекорд за кількістю голів у плей-оф турніру під егідою УЄФА.
Про це повідомляє Squawka.
Зазначається, що до цього найкращим показником з моменту запровадження групових етапів було 10 результативних ударів.
Раніше стільки відзначалися Кріштіану Роналду та Карім Бензема в Лізі чемпіонів (у 2017 та 2022 роках відповідно) та Радамель Фалькао у Лізі Європи (2011).
Нагадаємо, гол Ель-Каабі у фіналі став переможним для Олімпіакоса. Клуб виграв перший єврокубок в історії грецького футболу