Кращий за Роналду: нападник Олімпіакоса встановив рекорд в єврокубках

Нападник Олімпіакоса марокканець Аюб Ель-Каабі відзначився у фіналі Ліги конференцій сезону-2023/24 проти Фіорентини і встановив рекорд за кількістю голів у плей-оф турніру під егідою УЄФА.

Про це повідомляє Squawka.

Зазначається, що до цього найкращим показником з моменту запровадження групових етапів було 10 результативних ударів.

Раніше стільки відзначалися Кріштіану Роналду та Карім Бензема в Лізі чемпіонів (у 2017 та 2022 роках відповідно) та Радамель Фалькао у Лізі Європи (2011).

Most goals scored in a single UEFA club competition knockout stage since the group stages were introduced:



◉ 11 - Ayoub El Kaabi (2024 UECL)

◎ 10 - Cristiano Ronaldo (2017 UCL)

◎ 10 - Karim Benzema (2022 UCL)

◎ 10 - Radamel Falcao (2011 UEL)



This was El Kaabi's debut season… pic.twitter.com/nqlcEflcLQ — Squawka (@Squawka) May 29, 2024

Нагадаємо, гол Ель-Каабі у фіналі став переможним для Олімпіакоса. Клуб виграв перший єврокубок в історії грецького футболу