Олімпіакос визначився з майбутнім Яремчука
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос
Грецький Олімпіакос готовий надати українському нападнику Роману Яремчуку ще один шанс.
Про це повідомляє Sport24.
Тренерський штаб грецького колективу на чолі з Хосе Луїсом Менділібаром задоволений останніми матчами форварда та готовий надати йому ігровий час як гравцю ротації.
Попри це клуб не виключає продаж футболіста в останні години трансферного вікна. Якщо надійде пропозиція, то Олімпіакос дозволить нападнику покинути команду.
Напередодні повідомлялося, що італійська Венеція хоче орендувати Яремчука до завершення поточного сезону.
У поточному сезоні українець провів за Олімпіакос 14 матчів у всіх турнірах, проте лише двічі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.