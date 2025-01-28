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Олімпіакос визначився з майбутнім Яремчука

Олександр Булава — 28 січня 2025, 13:47
Олімпіакос визначився з майбутнім Яремчука
Роман Яремчук
ФК Олімпіакос

Грецький Олімпіакос готовий надати українському нападнику Роману Яремчуку ще один шанс.

Про це повідомляє Sport24.

Тренерський штаб грецького колективу на чолі з Хосе Луїсом Менділібаром задоволений останніми матчами форварда та готовий надати йому ігровий час як гравцю ротації.

Попри це клуб не виключає продаж футболіста в останні години трансферного вікна. Якщо надійде пропозиція, то Олімпіакос дозволить нападнику покинути команду.

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Напередодні повідомлялося, що італійська Венеція хоче орендувати Яремчука до завершення поточного сезону.

У поточному сезоні українець провів за Олімпіакос 14 матчів у всіх турнірах, проте лише двічі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.

Олімпіакос Футбольні трансфери Роман Яремчук

Роман Яремчук

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