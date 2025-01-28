Клуб Серії А не втрачає надій посилити напад форвардом збірної України

Італійська Венеція хоче взяти в оренду українського нападника грецького Олімпіакоса Романа Яремчука.

Про це пише інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Очікується, що Роман стане заміною Жоелю Пох'янпало, який, ймовірно, покине клуб.

Зазначимо, кілька днів тому була інформація. що Роман відмовився від переходу до цього клубу, оскільки бажав отримати більш привабливі пропозиції.

Ді Марціо уточнює, що наразі форвард має вирішити чи переходити до Венеції в найближчі години.

У поточному сезоні Яремчук провів за Олімпіакос 14 матчів у всіх турнірах, проте лише двічі опинявся в стартовому складі. За цей час він встиг забити два голи.

Венеція за 22 тури набрала лише 16 очок. Такий показник набраних балів дозволяє посідати лише 19-те місце.