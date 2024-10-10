Ефект Калюжного: Олександрія може стати 30 клубом в історії збірної України

У складі національної збірної України у жовтневих матчах може дебютувати перший представник Олександрії — Іван Калюжний. У такому випадку "містяни" стануть 30-м українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.

Теоретично у людей, які дуже глибоко копають архіви, можуть виникнути питання стосовно того, чи варто рахувати ЦСКА-Борисфен (Київ) правонаступником Борисфена (Бориспіль), і, відповідно, до якого клубу зараховувати дебют Геннадія Литовченка у жовтні 1993-го.

Але сама назва ЦСКА-Борисфен нагадує, що цей клуб було створено шляхом об'єднання київського ЦСКА та Борисфена. А вже потім ЦСКА-Борисфен перетворився на просто ЦСКА, який посеред сезону-2001/2002 переродився на Арсенал (Київ).

У перший рік життя національної збірної України (1992) в усіх чотирьох матчах в її складі дебютували представники 12 клубів. Протягом 1993-1995 років додалися ще 5 клубів (в тому числі — Борисфен та ЦСКА-Борисфен), а надалі процес появи нових учасників в клубному рейтингу головної команди країни пішов більш повільно.

За останні 10 років ми побачили у збірній представників лише 4 нових клубів — донецького Олімпіка (2017), чернігівської Десни (2020), Дніпра-1 (2021) та житомирського Полісся (2024).

З-поміж учасників Української Прем’єр-ліги сезону-2024/2025 жодного гравця до національної команди України ще не делегували Верес, Інгулець, Колос, Лівий берег, ЛНЗ, Оболонь, Рух та — поки що — Олександрія.

Дебютні матчі представників українських клубів у національній збірній України (1992—2024):

29 квітня 1992 року

Гра: Угорщина — 1:3, Товариський матч

Клуб: Динамо Київ

Футболісти: Сергій Ковалець, Ігор Кутєпов, Олег Лужний, Олег Саленко

Клуб: Дніпро

Футболіст: Сергій Беженар

Клуб: Чорноморець Одеса

Футболісти: Іван Гецко, Сергій Гусєв, Юрій Никифоров, Юрій Сак, Сергій Третяк, Ілля Цимбалар, Юрій Шелепницький

Клуб: Шахтар Донецьк

Футболісти: Сергій Погодін, Сергій Щербаков

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27 червня 1992 року

Гра: США — 0:0, Товариський матч

Клуб: Металіст Харків

Футболіст: Олександр Помазун

Клуб: Нива Тернопіль

Футболіст: Ігор Покидько

Клуб: Прикарпаття Івано-Франківськ

Футболіст: Ярослав Ватаманюк

Клуб: Таврія Сімферополь

Футболіст: Юрій Гудименко

Клуб: Торпедо Запоріжжя

Футболіст: Олександр Бондаренко

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26 серпня 1992 року

Гра: Угорщина — 1:2, Товариський матч

Клуб: Металург Запоріжжя

Футболіст: Юрій Дудник

28 жовтня 1992 року

Гра: Білорусь — 0:0, Товариський матч

Клуб: Карпати Львів

Футболіст: Дмитро Топчієв

Клуб: Кремінь Кременчук

Футболіст: Ігор Жабченко

16 жовтня 1993 року

Гра: США — 1:2, Товариський матч

Клуб: Борисфен Бориспіль

Футболіст: Геннадій Литовченко

25 травня 1994 року

Гра: Білорусь — 3:1, Товариський матч

Клуб: Темп Шепетівка

Футболіст: Сергій Скаченко

7 вересня 1994 року

Гра: Литва — 0:2, відбір ЧЄ-96

Клуб: Нива Вінниця

Футболіст: Сергій Нагорняк

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25 березня 1995 року

Гра: Хорватія — 0:4, відбір ЧЄ-96

Клуб: Зірка-НІБАС Кропивницький

Футболіст: Юрій Мартинов

6 вересня 1995 року

Гра: Литва — 3:1, відбір ЧЄ-96

Клуб: ЦСКА-Борисфен Київ*

Футболіст: Андрій Гусін

18 серпня 1999 року

Гра: Болгарія — 1:1, Товариський матч

Клуб: Кривбас Кривий Ріг

Футболіст: Олександр Паляниця

15 серпня 2001 року

Гра: Латвія — 1:0, Товариський матч

Клуб: Металург Донецьк

Футболіст: Сергій Шищенко

21 березня 2002 року

Гра: Японія — 0:1, Товариський матч

Клуб: Закарпаття Ужгород

Футболіст: Олександр Радченко

Клуб: Металург Маріуполь**

Футболіст: Олександр Рикун

12 жовтня 2005 року

Гра: Японія — 1:0, Товариський матч

Клуб: Харків

Футболісти: Олександр Максимов, Олександр Яценко

24 травня 2008 року

Гра: Нідерланди — 0:3, Товариський матч

Клуб: Ворскла Полтава

Футболісти: Сергій Кравченко, Григорій Ярмаш

2 червня 2013 року

Гра: Камерун — 0:0, Товариський матч

Клуб: Севастополь

Футболіст: Олександр Ковпак

14 серпня 2013 року

Гра: Ізраїль — 2:0, Товариський матч

Клуб: Зоря Луганськ

Футболіст: Дмитро Хомченовський

10 листопада 2017 року

Гра: Словаччина — 2:1, Товариський матч

Клуб: Олімпік Донецьк

Футболіст: Артем Шабанов

7 жовтня 2020 року

Гра: Франція — 1:7, Товариський матч

Клуб: Десна Чернігів

Футболіст: Юхим Конопля

31 березня 2021 року

Матч: Казахстан — 1:1, відбір ЧС-22

Клуб: Дніпро-1

Футболіст: Артем Довбик

7 червня 2024 року

Гра: Польща — 1:3, Товариський матч

Клуб: Полісся Житомир

Футболіст: Богдан Михайліченко

Примітка: * пізніше — ЦСКА Київ та Арсенал Київ; ** пізніше — Іллічівець Маріуполь та Маріуполь