Ефект Калюжного: Олександрія може стати 30 клубом в історії збірної України
У складі національної збірної України у жовтневих матчах може дебютувати перший представник Олександрії — Іван Калюжний. У такому випадку "містяни" стануть 30-м українським клубом, футболісти якого виступали у головній команді країни.
Теоретично у людей, які дуже глибоко копають архіви, можуть виникнути питання стосовно того, чи варто рахувати ЦСКА-Борисфен (Київ) правонаступником Борисфена (Бориспіль), і, відповідно, до якого клубу зараховувати дебют Геннадія Литовченка у жовтні 1993-го.
Але сама назва ЦСКА-Борисфен нагадує, що цей клуб було створено шляхом об'єднання київського ЦСКА та Борисфена. А вже потім ЦСКА-Борисфен перетворився на просто ЦСКА, який посеред сезону-2001/2002 переродився на Арсенал (Київ).
У перший рік життя національної збірної України (1992) в усіх чотирьох матчах в її складі дебютували представники 12 клубів. Протягом 1993-1995 років додалися ще 5 клубів (в тому числі — Борисфен та ЦСКА-Борисфен), а надалі процес появи нових учасників в клубному рейтингу головної команди країни пішов більш повільно.
За останні 10 років ми побачили у збірній представників лише 4 нових клубів — донецького Олімпіка (2017), чернігівської Десни (2020), Дніпра-1 (2021) та житомирського Полісся (2024).
З-поміж учасників Української Прем’єр-ліги сезону-2024/2025 жодного гравця до національної команди України ще не делегували Верес, Інгулець, Колос, Лівий берег, ЛНЗ, Оболонь, Рух та — поки що — Олександрія.
Дебютні матчі представників українських клубів у національній збірній України (1992—2024):
29 квітня 1992 року
Гра: Угорщина — 1:3, Товариський матч
Клуб: Динамо Київ
Футболісти: Сергій Ковалець, Ігор Кутєпов, Олег Лужний, Олег Саленко
Клуб: Дніпро
Футболіст: Сергій Беженар
Клуб: Чорноморець Одеса
Футболісти: Іван Гецко, Сергій Гусєв, Юрій Никифоров, Юрій Сак, Сергій Третяк, Ілля Цимбалар, Юрій Шелепницький
Клуб: Шахтар Донецьк
Футболісти: Сергій Погодін, Сергій Щербаков
27 червня 1992 року
Гра: США — 0:0, Товариський матч
Клуб: Металіст Харків
Футболіст: Олександр Помазун
Клуб: Нива Тернопіль
Футболіст: Ігор Покидько
Клуб: Прикарпаття Івано-Франківськ
Футболіст: Ярослав Ватаманюк
Клуб: Таврія Сімферополь
Футболіст: Юрій Гудименко
Клуб: Торпедо Запоріжжя
Футболіст: Олександр Бондаренко
26 серпня 1992 року
Гра: Угорщина — 1:2, Товариський матч
Клуб: Металург Запоріжжя
Футболіст: Юрій Дудник
28 жовтня 1992 року
Гра: Білорусь — 0:0, Товариський матч
Клуб: Карпати Львів
Футболіст: Дмитро Топчієв
Клуб: Кремінь Кременчук
Футболіст: Ігор Жабченко
16 жовтня 1993 року
Гра: США — 1:2, Товариський матч
Клуб: Борисфен Бориспіль
Футболіст: Геннадій Литовченко
25 травня 1994 року
Гра: Білорусь — 3:1, Товариський матч
Клуб: Темп Шепетівка
Футболіст: Сергій Скаченко
7 вересня 1994 року
Гра: Литва — 0:2, відбір ЧЄ-96
Клуб: Нива Вінниця
Футболіст: Сергій Нагорняк
25 березня 1995 року
Гра: Хорватія — 0:4, відбір ЧЄ-96
Клуб: Зірка-НІБАС Кропивницький
Футболіст: Юрій Мартинов
6 вересня 1995 року
Гра: Литва — 3:1, відбір ЧЄ-96
Клуб: ЦСКА-Борисфен Київ*
Футболіст: Андрій Гусін
18 серпня 1999 року
Гра: Болгарія — 1:1, Товариський матч
Клуб: Кривбас Кривий Ріг
Футболіст: Олександр Паляниця
15 серпня 2001 року
Гра: Латвія — 1:0, Товариський матч
Клуб: Металург Донецьк
Футболіст: Сергій Шищенко
21 березня 2002 року
Гра: Японія — 0:1, Товариський матч
Клуб: Закарпаття Ужгород
Футболіст: Олександр Радченко
Клуб: Металург Маріуполь**
Футболіст: Олександр Рикун
12 жовтня 2005 року
Гра: Японія — 1:0, Товариський матч
Клуб: Харків
Футболісти: Олександр Максимов, Олександр Яценко
24 травня 2008 року
Гра: Нідерланди — 0:3, Товариський матч
Клуб: Ворскла Полтава
Футболісти: Сергій Кравченко, Григорій Ярмаш
2 червня 2013 року
Гра: Камерун — 0:0, Товариський матч
Клуб: Севастополь
Футболіст: Олександр Ковпак
14 серпня 2013 року
Гра: Ізраїль — 2:0, Товариський матч
Клуб: Зоря Луганськ
Футболіст: Дмитро Хомченовський
10 листопада 2017 року
Гра: Словаччина — 2:1, Товариський матч
Клуб: Олімпік Донецьк
Футболіст: Артем Шабанов
7 жовтня 2020 року
Гра: Франція — 1:7, Товариський матч
Клуб: Десна Чернігів
Футболіст: Юхим Конопля
31 березня 2021 року
Матч: Казахстан — 1:1, відбір ЧС-22
Клуб: Дніпро-1
Футболіст: Артем Довбик
7 червня 2024 року
Гра: Польща — 1:3, Товариський матч
Клуб: Полісся Житомир
Футболіст: Богдан Михайліченко
Примітка: * пізніше — ЦСКА Київ та Арсенал Київ; ** пізніше — Іллічівець Маріуполь та Маріуполь