Перспективний півзахисник залишив Олександрію та може перебратися до столичного клубу

22-річний півзахисник Олександрії Родіон Плакса покинув команду за обопільною згодою сторін.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст провів за основну команду "містян" загалом 12 матчів та забив 4 м'ячі. Також на його рахунку 7 поєдинків та 4 результативні удари за Олександрію-2 у Другій лізі.

Раніше повідомлялося, що Олександрія хоче підсилитися лівим захисником з європейського чемпіонату, і для цього може відпустити кількох футболістів. Серед них називався і Плакса. Відомо, що Родіоном цікавиться столичний Лівий берег.

Після 17 зіграних матчів підопічні Руслана Ротаня розташувалися на другій сходинці турнірної таблиці. Відставання від Динамо складає 5 очок. Перевага над Шахтарем, у якого є матч у запасі, також 5 залікових пунктів.

Раніше визначилися спаринг-партнери Олександрії на навчально-тренувальному зборі.