Стали відомі суперники Олександрії на зборі в Туреччині

Стали відомі спаринг-партнери Олександрії на навчально-тренувальному зборі, який пройде в Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Суперниками будуть грузинське Динамо Батумі, чеський Банік, Ферст Вієнна з Австрії та словацький ДАК 1904. Також повідомляється, що з 1 до 15 лютого команда проведе другу частину зборів. Суперників оголосять пізніше.

Розклад матчів Олександрії

20.01. Динамо (Батумі)

24.01. Банік (Острава)

28.01. Ферст Вієнна (Відень)

28.01. ДАК 1904 (Дунайська Стреда)

Нагадаємо, 14 грудня Олександрія вдома зіграла внічию з ЛНЗ в межах 17 туру УПЛ. Команда Руслана Ротаня пішла на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі.

Нещодавно клуб підсилив албанський вінгер клубу Партизані Теді Цара.