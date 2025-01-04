Стали відомі суперники Олександрії на зборі в Туреччині
ФК Олександрія
Стали відомі спаринг-партнери Олександрії на навчально-тренувальному зборі, який пройде в Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Суперниками будуть грузинське Динамо Батумі, чеський Банік, Ферст Вієнна з Австрії та словацький ДАК 1904. Також повідомляється, що з 1 до 15 лютого команда проведе другу частину зборів. Суперників оголосять пізніше.
Розклад матчів Олександрії
- 20.01. Динамо (Батумі)
- 24.01. Банік (Острава)
- 28.01. Ферст Вієнна (Відень)
- 28.01. ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
Нагадаємо, 14 грудня Олександрія вдома зіграла внічию з ЛНЗ в межах 17 туру УПЛ. Команда Руслана Ротаня пішла на зимову перерву перебуваючи на другому місці у турнірній таблиці з 38 очками в активі.
Нещодавно клуб підсилив албанський вінгер клубу Партизані Теді Цара.