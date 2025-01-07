Олександрія може відпустити кількох гравців через підписання гравця з європейського чемпіонату

Один з лідерів першої половини сезону Української Прем'єр-ліги Олександрія має намір укомплектувати склад до початку зимових зборів у Туреччині, що почнуться 15 січня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Містяни" можуть підсилитися лівим захисником з європейського чемпіонату, однак через перебір виконавців може відпустити кількох футболістів.

Статус вільного агента може отримати Родіон Плакса, яким цікавиться інший клуб УПЛ, Лівий берег.

Також Олександрію може покинути Денис Костишин. Вінгер розглядає варіанти продовження кар'єри за кордоном, зокрема з Польщі.

Після 17 зіграних матчів підопічні Руслана Ротаня розташувалися на другій сходинці турнірної таблиці. Відставання від Динамо складає 5 очок, а перевага над Шахтарем, у якого є матч у запасі, також 5 залікових пунктів.

Раніше визначилися спаринг-партнери Олександрії на навчально-тренувальному зборі. Суперниками будуть грузинське Динамо Батумі, чеський Банік, Ферст Вієнна з Австрії та словацький ДАК 1904. Також повідомляється, що з 1 до 15 лютого команда проведе другу частину зборів.