Венесуельський нападник Олександрії перейшов на правах оренди до Карабобо

Венесуельський центральний нападник Олександрії Браян Кастільйо перейшов на правах оренди до клубу зі своєї батьківщини – Карабобо.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Орендна угода розрахована на рік співпраці – до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі переходу не розголошуються.

Зауважимо, що Кастільйо є вихованцем венесуельського колективу Депортиво Лара. До розташування олександрійців нападник доєднався в серпні 2025 року, коли командою керував Кирило Нестеренко.

За цей час 25-річний футболіст провів в українському колективі 26 матчів, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.

Додамо, що Кастільйо не перший легіонер з українського чемпіонату, який у цьому сезоні продовжить кар'єру в Карабобо. Раніше гравцем цієї команди став нападник київського Динамо Ерік Рамірес