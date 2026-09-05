Олександрія повернула українського захисника

Український захисник Олександр Мельник став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента та уклав трирічний контракт – до 31 травня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Захисник вже виступав за Олександрію з 2019 по 2023 рік. Після цього він продовжував кар'єру в інших командах, зокрема виступав за Минай, Верес та ЮКСА.

Нагадаємо, напередодні мавританський форвард Олександрії Папа Ндіага Яде продовжить кар'єру в ЛНЗ.

Олександрія в минулому турі Першої ліги вдома обіграла Чернігів. Команда Володимира Шарана перемагає в трьох поспіль матчах чемпіонату, займаючи наразі третє місце у турнірній таблиці.