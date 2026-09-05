Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Олександрія повернула українського захисника

Олександр Булава — 5 вересня 2026, 10:15
Олександрія повернула українського захисника
Олександр Мельник
Олександрія

Український захисник Олександр Мельник став гравцем Олександрії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента та уклав трирічний контракт – до 31 травня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Захисник вже виступав за Олександрію з 2019 по 2023 рік. Після цього він продовжував кар'єру в інших командах, зокрема виступав за Минай, Верес та ЮКСА.

Нагадаємо, напередодні мавританський форвард Олександрії Папа Ндіага Яде продовжить кар'єру в ЛНЗ.

Олександрія в минулому турі Першої ліги вдома обіграла Чернігів. Команда Володимира Шарана перемагає в трьох поспіль матчах чемпіонату, займаючи наразі третє місце у турнірній таблиці.

Олександрія Чемпіонат України, Перша ліга Олександр Мельник

Олександрія

ЛНЗ орендував форварда Олександрії
Венесуельський нападник Олександрії перейшов на правах оренди до Карабобо
Відомий тренер назвав команду, яка може стати сенсацією Кубку України
Оболонь заявила на сезон колишнього хавбека Олександрії
Оболонь оголосила про підписання колишнього хавбека Олександрії

Останні новини