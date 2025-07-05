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Олександрія з голом новачка розгромно програла чемпіону Хорватії на зборах в Австрії

Олексій Мурзак — 5 липня 2025, 22:32
Олександрія з голом новачка розгромно програла чемпіону Хорватії на зборах в Австрії
ФК Олександрія

У суботу, 5 липня, Олександрія провела свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Віцечемпіон України під керівництвом нового головного тренера Кирила Нестеренка розгромно програв чемпіону Хорватії Рієці – 1:4.

Єдиний гол за український клуб забив новачок команди Жота.

Контрольний матч з футболу

Рієка – Олександрія 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 7 Майстрович, 2:0 – 33 Чоп, 2:1 – 73 Жота, 3:1 – 83 Гояк, 4:1 – 88 Юрич

Нагадаємо, що 17 червня Олександрія представила Кирила Нестеренка головним тренером клубу. До слові, він став наймолодшим тренером в історії Української Прем'єр-ліги.

Раніше Олександрія оголосила список футболістів, які поїхали на збір в Австрію та назвала всіх партнерів по спарингах

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