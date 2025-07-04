Визначилися спаринг-партнери Олександрії на зборах в Австрії

Стали відомі спаринг-партнери Олександрії на навчально-тренувальних зборах в Австрії.

Список клубів назвала пресслужба віцечемпіона України.

Наразі заплановано 5 контрольних матчів.

Так, 5 липня команда Кирила Нестеренка зіграє проти чинного чемпіона Хорватії – Рієки. Наступними суперниками будуть чемпіон Угорщини сезону 2001/02 Залаегерсег (9 липня) та словацька Дунайска Стреда, за яку виступає український захисник Тарас Качараба (10 липня).

Закриватимуть австрійський збір два поєдинки, які відбудуться в один день (17 липня) – проти чемпіона Другої ліги Чорногорії Младості та хорватського Славен Белупо.

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія)