Олександрія оголосила список футболістів, які поїдуть на збір в Австрію

Тренерський штаб Олександрії визначився із футболістами, які вирушать на літні збори в Австрію.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Всього в списку 25 футболістів, також з основною командою вирушили шестеро гравців Олександрії-2: Юрій Матвєєв, Назар Прокопенко, Ілля Ухань, Ярослав Базаєв, Назар Макаренко та Віктор Довгий.

Також до команди вже приєднався і португальський новачок Жота, з яким напередодні було підписано контракт.

Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія)