Олександрія оголосила список футболістів, які поїдуть на збір в Австрію
ФК Олександрія
Тренерський штаб Олександрії визначився із футболістами, які вирушать на літні збори в Австрію.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Всього в списку 25 футболістів, також з основною командою вирушили шестеро гравців Олександрії-2: Юрій Матвєєв, Назар Прокопенко, Ілля Ухань, Ярослав Базаєв, Назар Макаренко та Віктор Довгий.
Також до команди вже приєднався і португальський новачок Жота, з яким напередодні було підписано контракт.
Нагадаємо, 18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.
Свого суперника дізналися представники Української Прем'єр-ліги. Олександрія зіграє проти команди, що програє у парі АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія)