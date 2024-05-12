Стали відомі стартові склади Олександрії та Дніпра-1 на матч 28 туру УПЛ

Олександрія та СК Дніпро-1 оголосили стартові склади на матч 28 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади

Олександрія: Шевченко, Скорко, Кампуш, Шостак, Ковалець, Кулаковський, Мартинюк, Калюжний, Копина, Безерра, Михайленко.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Кравченко, Ващенко, Сігеєв, Базаєв, Мадісон, Костишин, Погорілий, Джевані, Де.

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Бабенко, Рубчинський, Очеретько, Пасіч, Філіппов, Гаджиєв.

Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Авраменко, Лєднєв, Піхальонок, Третьяков, Когут, Мельниченко М., Танчик, Ківінда.

Гра розпочнеться о 13:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на телеканалі УПЛ ТВ.

Зазначимо, що підопічні Юрія Максимова мають чудову можливість закріпитися на 4 місці в турнірній таблиці. Найближчий переслідувач, Рух, відстає на 2 очки та має на один зіграний матч більше.

Зі свого боку Олександрія не може відчувати себе комфортно, адже команда має лише 1 очко переваги над Оболонню, яка перебуває в зоні перехідних матчів УПЛ.

Напередодні Шахтар переміг в очному протистоянні з Динамо та здобув чемпіонство. Також, Минай у фантастичному матчі здолав Ворсклу.



