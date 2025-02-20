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Олександрія перебуває у пошуках опорника на заміну Калюжному – джерело

Олексій Мурзак — 20 лютого 2025, 18:54
Олександрія перебуває у пошуках опорника на заміну Калюжному – джерело
Іван Калюжний
ФК Олександрія

Олександрія шукає опорного півзахисника на заміну хавбеку Івану Калюжному, який влітку залишить команду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, команда Олександра Ротаня хоче закрити проблемну позицію ще взимку.

Також зазначається, що це точно не буде Єгор Назарина з Шахтаря, до якого клуб раніше проявляв інтерес. Швидше за все, це буде легіонер.

Раніше спортивний директор Олександрії Іван Телько висловився щодо можливого продажу Калюжного, зазначивши, що футболіст досі не погодився продовжувати контракт з клубом.

Раніше повідомлялося, що півзахисником Олександрії цікавиться німецька Герта та харківський Металіст 1925. Зокрема, харків'яни планують підписати його влітку, коли він отримає статус вільного агента. Клуб Першої ліги навіть готовий платити Калюжному більше, ніж йому пропонував англійській Плімут, який нещодавно підписав іншого українця Максима Таловєрова.

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