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Півзахисник збірної України веде перемовини з Металістом 1925, ним також цікавиться Герта – джерело

Олексій Мурзак — 1 лютого 2025, 13:59
Півзахисник збірної України веде перемовини з Металістом 1925, ним також цікавиться Герта – джерело
Іван Калюжний
ФК Олександрія

Німецька Герта та харківський Металіст 1925 цікавляться півзахисник Олександрії та збірної України Іваном Калюжним.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, до розташування Олександрії та кількох інших клубів в Турції прибули представники німецького клубу. Йдеться про Тімона Паулса, який виконує у Герті функції голови рекрутингового відділу та займається скаутингово-селекційним напрямком.

Зазначається, що основана мета його візиту – перемовини стосовно Івана Калюжного. Водночас джерело зазначає, що Герта поки не робила запитів по гравцю.

Паралельно Калюжний та його агенти ведуть перемовини з Металістом 1925. Харків'яни планують підписати його влітку, коли він отримає статус вільного агента. Клуб Першої ліги навіть готовий платити Калюжному більше, ніж йому пропонував англійській Плімут.

Раніше повідомлялося, що 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать також в Індії, де Іван раніше вже виступав.

Для Калюжного 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різко спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.

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