Півзахисник збірної України веде перемовини з Металістом 1925, ним також цікавиться Герта – джерело

Німецька Герта та харківський Металіст 1925 цікавляться півзахисник Олександрії та збірної України Іваном Калюжним.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, до розташування Олександрії та кількох інших клубів в Турції прибули представники німецького клубу. Йдеться про Тімона Паулса, який виконує у Герті функції голови рекрутингового відділу та займається скаутингово-селекційним напрямком.

Зазначається, що основана мета його візиту – перемовини стосовно Івана Калюжного. Водночас джерело зазначає, що Герта поки не робила запитів по гравцю.

Паралельно Калюжний та його агенти ведуть перемовини з Металістом 1925. Харків'яни планують підписати його влітку, коли він отримає статус вільного агента. Клуб Першої ліги навіть готовий платити Калюжному більше, ніж йому пропонував англійській Плімут.

Раніше повідомлялося, що 26-річний футболіст привертає інтерес не тільки українських клубів, а й команд із Німеччини, США, Туреччини та Південної Кореї. За гравцем стежать також в Індії, де Іван раніше вже виступав.

Для Калюжного 2024 рік видався справді переломним у кар’єрі. Футболіст різко спрогресував під керівництвом Руслана Ротаня в Олександрії, а у жовтні дебютував за збірну України, одразу ж отримавши прізвисько "СуперІван" від українських фанів.