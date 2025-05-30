Олександрію покинув спортивний директор

Спортивний директор Олександрії Іван Телько покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Телько прийшов у колектив у липні 2024 року. В його обов'язки входили: селекційна робота, взаємодія між керівництвом клубу та тренерським штабом та трансферна політика клубу.

" Клуб висловлює щиру подяку Івану за плідну роботу, за його відданість та внесок у досягнення клубу. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі та нових звершень", – йдеться в повідомленні команди.

До Олександрії Телько працював у СК Дніпро-1: очолював команду U-19, та два роки був менеджером клубу.

Нагадаємо, 29 травня Олександрія оголосила про відхід Руслана Ротаня з посади головного тренера клубу. Нещодавно він став наставником житомирського Полісся.