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Олександрію покинув спортивний директор

Микола Дендак — 30 травня 2025, 23:55
Олександрію покинув спортивний директор
ФК Олександрія

Спортивний директор Олександрії Іван Телько покинув команду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Телько прийшов у колектив у липні 2024 року. В його обов'язки входили: селекційна робота, взаємодія між керівництвом клубу та тренерським штабом та трансферна політика клубу.

"Клуб висловлює щиру подяку Івану за плідну роботу, за його відданість та внесок у досягнення клубу. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі та нових звершень", – йдеться в повідомленні команди.

До Олександрії Телько працював у СК Дніпро-1: очолював команду U-19, та два роки був менеджером клубу.

Нагадаємо, 29 травня Олександрія оголосила про відхід Руслана Ротаня з посади головного тренера клубу. Нещодавно він став наставником житомирського Полісся.

Олександрія спортивний директор

Олександрія

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