КДК УАФ переніс розгляд справи по скасованому матчу 17-го туру між Олександрією та Оболонню

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу переніс розгляд справи по скасованому матчу 17-го туру УПЛ Олександрія – Оболонь.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, саме ця справа мала стати центральною темою засідання КДК УАФ сьогодні, 26 лютого.

"Проте представників Олександрії в Будинку футболу немає. Клуб звернувся до УАФ з проханням відтермінувати розгляд справи для збору доказової бази, яка доведе форсмажорний характер подій, які мали місце на стадіоні "Ніка" 23 лютого", – йдеться у повідомленні.

У підсумку члени контрольно-дисциплінарного комітету задовільнили клопотання господарів матчу, який не відбувся через стан газону.

Нагадаємо, що рішення про скасування поєдинку приймали головний суддя та делегат матчу. Вони відмітили непридатність замерзлого поля для проведення зустрічі.

Пізніше Оболонь виступила із заявою, у якій звинуватила Олександрію у зриві матчу.