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Чорноморець на зборах переглядає колишнього центрфорварда Дніпра-1

Олексій Мурзак — 6 лютого 2025, 23:55
Чорноморець на зборах переглядає колишнього центрфорварда Дніпра-1
Даніель Ківінда
СК Дніпро-1

Чорноморець на зборах в Туреччині переглядає колишнього центрфорварда Дніпра -1 Даніеля Ківінду.

Про це повідомляє Ua-Football.

Місяць тому угорський Фехервар розірвав контракт з 20-річним гравцем, який з вересня 2024-го року так і не зіграв жодного матчу за свій тепер вже колишній клуб.

Раніше Ківінда захищав кольори Дніпра-1 й у серпні 2023-го року ще під керівництвом Олександра Кучера дебютував в Українській Прем'єр-лізі.

Загалом в УПЛ форвард провів 9 матчів. Ще двічі виходив на поле у матчах кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3 і 1:1) та провів одну зустріч у Кубку України.

Нагадаємо, один з товариських матчів Чорноморця на зимових зборах завершився скандалом. Угорський клуб відмовився продовжувати поєдинок через рішення арбітра.

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