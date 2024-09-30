Телько розповів про заборгованості Дніпра-1: Хай краще перерахують до "Повернись живим"

Спортивний директор Олександрії Іван Телько, який раніше працював у Дніпрі-1, розповів про заборгованості колишнього клубу. Він вважає, що краще б ці гроші перерахували у благодійний фонд "Повернись живим".

Про це він заявив на Youtube-каналі "Камон, Плей!".

"Борги виплатили майже всім. З приводу футболістів, наскільки я знаю – ні. І деяким з персоналу, менеджменту також не виплатили заборгованість. Чому саме так? Це потрібно запитувати у пана Фрідмана. Однак факт закриття заборгованості майже перед всіма закритий. Тим кому виплатили – пощастило. А ось мені не пощастило. Хай краще перерахують до фонду "Повернись живим", якщо якимось чином гроші такі дійдуть до мене, – сказав Телько.

Нагадаємо, Дніпро-1 припинив існування у липні 2024 року. Чимало футболістів скаржилися на те, що клуб досі не виплатив їм борги. Зокрема, ексворотар команди звинувачував УАФ у бездіяльності у розв'язуванні цього питання.