Олександрія підписала ексзахисника Динамо

Ексзахисник Полісся та Динамо Артем Шабанов перейшов в Олександрію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав контракт до 31 травня 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Напередодні Шабанов покинув Полісся, за яке відіграв один сезон. У його активі 26 матчів у всіх турнірах за "вовків".

Зазначимо, що Артем до житомирського клубу виступав за київський Арсенал, Волинь, кам'янську Сталь, Олімпік, Динамо Київ і Легію.

Напередодні Олександрія продовжила контракт з ключовим захисником та підписала нападника Дніпро-1.