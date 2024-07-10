Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Олександрія підписала ексзахисника Динамо

Олександр Булава — 10 липня, 22:48
Олександрія підписала ексзахисника Динамо

Ексзахисник Полісся та Динамо Артем Шабанов перейшов в Олександрію.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець підписав контракт до 31 травня 2026 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Напередодні Шабанов покинув Полісся, за яке відіграв один сезон. У його активі 26 матчів у всіх турнірах за "вовків".

Зазначимо, що Артем до житомирського клубу виступав за київський Арсенал, Волинь, кам'янську Сталь, Олімпік, Динамо Київ і Легію.

Напередодні Олександрія продовжила контракт з ключовим захисником та підписала нападника Дніпро-1.

Олександрія Полісся Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Артем Шабанов

Артем Шабанов

Полісся розірвало контракт з ексзахисником Динамо
Чистка складу: Полісся розпрощається з 9 гравцями
Шабанов виділив силу Динамо
Шабанов став гравцем Полісся
Полісся може підписати Шабанова влітку

Останні новини