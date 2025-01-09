Його хотіли Бенфіка та Брентфорд: угорський клуб розірвав контракт з українським форвардом

Угорський Фехервар оголосив про припинення співпраці з українським нападником Даніелем Ківіндою.

Про це повідомила клубна пресслужба.

20-річний форвард залишає команду за обопільною згодою сторін. Ківінда приєднався до Фехервара на початку осені, але не зіграв жодного матчу через травму.

До переїзду в Угорщину Ківінда виступав за Дніпро-1. Загалом Даніель провів 12 матчів за дніпрян, не відзначившись результативними діями.

Весною 2024 року інсайдери приписували інтерес до українця з боку португальської Бенфіки, англійського Брентфорда та клубу МЛС Шарлотт, але перехід до жодного з цих клубів так і не відбувся.