Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Його хотіли Бенфіка та Брентфорд: угорський клуб розірвав контракт з українським форвардом

Руслан Травкін — 9 січня 2025, 04:33
Його хотіли Бенфіка та Брентфорд: угорський клуб розірвав контракт з українським форвардом
Даніель Ківінда
fehervarfc.hu

Угорський Фехервар оголосив про припинення співпраці з українським нападником Даніелем Ківіндою.

Про це повідомила клубна пресслужба.

20-річний форвард залишає команду за обопільною згодою сторін. Ківінда приєднався до Фехервара на початку осені, але не зіграв жодного матчу через травму.

До переїзду в Угорщину Ківінда виступав за Дніпро-1. Загалом Даніель провів 12 матчів за дніпрян, не відзначившись результативними діями.

Весною 2024 року інсайдери приписували інтерес до українця з боку португальської Бенфіки, англійського Брентфорда та клубу МЛС Шарлотт, але перехід до жодного з цих клубів так і не відбувся. 

Дніпро 1 Фехервар Статус вільного агента Даніель Ківінда

Дніпро 1

Топовий нідерландський клуб поклав око на дебютанта збірної України – джерело
Телько розповів про заборгованості Дніпра-1: Хай краще перерахують до "Повернись живим"
"Золотий м'яч" як гучне визнання. Чому Довбик — найкращий український нападник за останні роки
Юний талант Дніпра-1 перейшов у Фехервар
Горін — про борги Дніпра-1: Поки тільки лише обіцянки з їх погашення

Останні новини