Топовий нідерландський клуб поклав око на дебютанта збірної України – джерело

Нідерландський Феєнорд проявляє інтерес до півзахисника Полісся та збірної України Олександра Назаренка.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

За його інформацією, ло офіційної пропозиції поки що далеко, і не факт, що справа до цього дійде, але на рівні інтересу Феєнорд промацує ситуацію.

Нагадаємо, що 24-річний хавбек цього літа перейшов із Дніпра-1 до Полісся і нещодавно дебютував у збірній України. Transfermarkt оцінює гравця у 1.2 млн євро.

Зазначимо, що Гравець Шахтаря Георгій Судаков та гравець Полісся Олександр Назаренко потрапили до десятки найкращих гравців сезону за межами Топ-5 ліг за версією статистичного порталу SofaScore.