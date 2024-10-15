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Топовий нідерландський клуб поклав око на дебютанта збірної України – джерело

Олексій Мурзак — 15 жовтня, 23:12
Топовий нідерландський клуб поклав око на дебютанта збірної України – джерело
Олександр Назаренко
УАФ

Нідерландський Феєнорд проявляє інтерес до півзахисника Полісся та збірної України Олександра Назаренка.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі.

За його інформацією, ло офіційної пропозиції поки що далеко, і не факт, що справа до цього дійде, але на рівні інтересу Феєнорд промацує ситуацію.

Нагадаємо, що 24-річний хавбек цього літа перейшов із Дніпра-1 до Полісся і нещодавно дебютував у збірній України. Transfermarkt оцінює гравця у 1.2 млн євро.

Зазначимо, що Гравець Шахтаря Георгій Судаков та гравець Полісся Олександр Назаренко потрапили до десятки найкращих гравців сезону за межами Топ-5 ліг за версією статистичного порталу SofaScore.

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