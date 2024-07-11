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Олександрія підписала півзахисника Зорі

Владислав Уткін — 11 липня, 20:45
Олександрія підписала півзахисника Зорі

Півзахисник Зорі Дмитро Мишньов став гравцем Олександрії.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

Угода з футболістом розрахована до 31 травня 2026 року.

Мишньов є вихованцем Маріуполя, за який він відіграв до 2022 року. Останні два роки захищав кольори луганської Зорі. У минулому сезоні відіграв 29 матчів у всіх турнірах та відзначився двома результативними передачами.

Напередодні Олександрія оголосила про трансфер ексзахисника Динамо Артема Шабанова.

Олександрія Дмитро Мишньов Зоря Луганськ

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