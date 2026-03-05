В Олександрії відреагували на технічну поразку за зірваний матч УПЛ з Оболонню

Виконавчий директор Олександрії Дмитро Кітаєв висловився про рішення УАФ зарахувати команді технічну поразку від Оболоні через зірваний матч 17 туру УПЛ-2025/26.

Його цитує Tribuna.

Представник Олександрії запевнив, що клуб буде оскаржувати рішення, подаючи апеляцію в апеляційному комітеті УАФ.

"Ми ще не всі документи отримали на руки, ще чекаємо на них. Вони (КДК УАФ – прим. ред.) про це знають, ми показували, але нам не надали можливості ще на тиждень відкласти (рішення – прим. ред.). Тому будемо подавати апеляцію", – сказав Кітаєв.

Директор "жовто-чорних" не став уточнювати документів, які вони чекають. Кітаєв додав, що спершу їх потрібно отримати, щоб мати можливість нормально захистити свою позицію.

Нагадаємо, що поєдинок Олександрія – Оболонь повинен був відбутися 23 лютого. Перед початком поєдинку головний арбітр Володимир Новохатній та делегат матчу Олег Базай ухвалили рішення про скасування зустрічі через замерзлий газон.

Оболонь звинуватила Олександрію у зриві матчу. "Пивовари" вимагали від господарів поєдинку компенсацію збитків за транспортні витрати та розбите вболівальниками "містян" скло автобуса.

Відзначимо, що Оболонь завдяки технічній поразці Олександрії підійнялась на 9-те місце, маючи тепер у своєму активі 23 бали. Натомість "жовто-чорні" з 11 очками посідають передостанню 15-ту сходинку.

У найближчому 19 турі УПЛ Олександрія прийме донецький Шахтар (6 березня о 13:00), а "пивовари" зіграють вдома проти Кривбасу (7 березня о 15:30).