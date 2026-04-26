Букмекери назвали фаворита матчу Полісся – Оболонь

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 25 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між житомирським Поліссям та київською Оболонню.

На думку ліцензованого букмекера betking, беззаперечним фаворитом матчу є Полісся, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,27. Натомість на звитягу Оболоні можна поставити з коефіцієнтом 14,00, на нічию – 5,33.

Поєдинок Полісся – Оболонь відбудеться 26 квітня Центральному міському стадіоні "Полісся" у Житомирі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 18:00.

У першому колі підопічні Руслана Ротаня на виїзді розгромили Оболонь (4:0). У складі "вовків" голи забивали Олександр Андрієвський, Владислав Велетень, Сергій Чоботенко та Микола Гайдучик.

Зазначимо, що Полісся посідає 3 місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від ЛНЗ, який йде 2-м, на 5 очок. Натомість Оболонь перебуває на 12-му місці з 23 балами.

