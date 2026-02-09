Зінченко відзначився дебютним голом за Аякс

У понеділок, 9 лютого, Олександр Зінченко відзначився голом у товариському матчі Аякса проти Телстара.

Український лівий захисник вийшов у стартовому складі та забив свій дебютний м'яч за амстердамський клуб. Зінченко наважився на удар з-за меж штрафного майданчика суперника. Голкіпер опонента був безсилим перед таким хорошим ударом Олекандра.

Zinchenko with his first Ajax goal today! 🤝#ajatel — AFC Ajax (@AFCAjax) February 9, 2026

Контрольний поєдинок закінчився перемогою Аякса з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що українець дебютував за новий клуб у грі 22 туру нідерландської Ередивізі проти АЗ Алкмар. Зінченко вийшов на заміну на 76-й хвилині зустрічі, яка закінчилась нічиєю 1:1.

Після поєдинку головний тренер Аякса Фред Грім оцінив дебют зимового новачка збірної України. Олександр також прокоментував свій перший матч за амстердамський гранд.

Відзначимо, що Зінченко приєднався до "божих синів" 1 лютого 2026 року, уклавши угоду до кінця поточного сезону-2025/26.