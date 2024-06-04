Арсенал готовий розпрощатися із Зінченком

Лондонський Арсенал планує прийняти пропозицію щодо українського лівого захисника Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що керівництво "канонірів" розраховує перекрити якомога більшу частину суми, за яку команда придбала українця у 2022 році (30+2 мільйони фунтів стерлінгів).

У сезоні-2023/24 Зінченко провів за свій клуб 35 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі.