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Арсенал готовий розпрощатися із Зінченком

Микола Дендак — 4 червня, 12:35
Арсенал готовий розпрощатися із Зінченком

Лондонський Арсенал планує прийняти пропозицію щодо українського лівого захисника Олександра Зінченка.

Про це повідомляє Football Insider.

Зазначається, що керівництво "канонірів" розраховує перекрити якомога більшу частину суми, за яку команда придбала українця у 2022 році (30+2 мільйони фунтів стерлінгів).

У сезоні-2023/24 Зінченко провів за свій клуб 35 матчів, забив 1 м'яч та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий головний тренер Баварії Венсан Компані зацікавлений у підписанні українського гравця "канонірів".
Арсенал (Лондон) Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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