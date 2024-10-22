Зінченко: Іноді я намагаюся поставити себе на місце Зеленського, але це неможливо

Півзахисник Арсенала та збірної України Олександр Зінченко заявив, що не може уявити, який тиск відчуває президент України Володимир Зеленський.

Його слова передає The Guardian.

"Іноді я намагаюся поставити себе на місце Зеленського, але це неможливо. Я не знаю цього тиску, але дивлячись йому в очі, ви бачите, наскільки все складно. Ви бачите це з фотографій, коли він став президентом, і його обличчя зараз. Кожного разу, коли я читаю новини, я молюся, щоб війна скоріше закінчилася, тому що я знаю, скільки людей загинуло під час цієї війни", – сказав Зінченко.

Також футболіст висловив вдячність за допомогу Україні та українцям, проте зазначив, що у світі з'явилась певна втома від війни.

"Я не можу бути достатньо вдячним за все, що люди в усьому світі роблять для нас. Ця допомога може бути різними. Хтось може пожертвувати, хтось може прийняти біженців. Навіть коли я бачу наклейку з українським прапором на машині, я бадьорюся і вірю, що ми не одні. Водночас я розумію, що є певна втома від цієї війни. Але послухай, якщо ти поставиш себе на наше місце, ми не можемо здатися, чи не так? Ось чому ми повинні триматися разом, оскільки це єдиний спосіб продемонструвати справедливість і принести мир", – додав гравець.

Нагадаємо, напередодні президент НОК України Вадим Гутцайт розповів про те, скільки українських спортсменів загинуло на війні з Росією.