Джерело: топклуб Італії зацікавився Зінченком
Футболіст збірної України Олександр Зінченко взимку може змінити клубну прописку. Він може перейти в Інтер Мілан.
Про це пише видання Fichajes.net.
Італійський клуб може скористатися тим, що він втратив місце в ротації "канонірів".
Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Мікель Артета не розраховує на українця.
27-річний Зінченко виступає за лондонський клуб з липня 2022 року. Цього сезону він зіграв 178 хвилин у 5 матчах.
Нагадаємо, Олександр вдало провів матч проти Албанії у Лізі націй, забивши гол.