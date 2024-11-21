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Джерело: топклуб Італії зацікавився Зінченком

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 10:50
Джерело: топклуб Італії зацікавився Зінченком
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Футболіст збірної України Олександр Зінченко взимку може змінити клубну прописку. Він може перейти в Інтер Мілан.

Про це пише видання Fichajes.net.

Італійський клуб може скористатися тим, що він втратив місце в ротації "канонірів".

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Мікель Артета не розраховує на українця.

27-річний Зінченко виступає за лондонський клуб з липня 2022 року. Цього сезону він зіграв 178 хвилин у 5 матчах.

Нагадаємо, Олександр вдало провів матч проти Албанії у Лізі націй, забивши гол.

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