Джерело: топклуб Італії зацікавився Зінченком

Футболіст збірної України Олександр Зінченко взимку може змінити клубну прописку. Він може перейти в Інтер Мілан.

Про це пише видання Fichajes.net.

Італійський клуб може скористатися тим, що він втратив місце в ротації "канонірів".

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Мікель Артета не розраховує на українця.

27-річний Зінченко виступає за лондонський клуб з липня 2022 року. Цього сезону він зіграв 178 хвилин у 5 матчах.

Нагадаємо, Олександр вдало провів матч проти Албанії у Лізі націй, забивши гол.