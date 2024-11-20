Динамо не планує повертати Яцика з оренди в Зорі

Динамо не збирається переривати взимку оренду Олександра Яцика у Зорі.

Про це повідомив ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Раніше з'явилася інформація, що столичний колектив хоче повернути 21-річного хавбека, який став одним з лідерів "чорно-білих".

Проте, за словами Співаковського, президент Динамо Ігор Суркіс спростував це повідомлення.

Так само Суркіс раніше спростував інтерес киян до захисника луганського клубу Андерсона Джордана.

У нинішньому сезоні Олександр Яцик взяв участь у 14 матчах Зорі, в яких записав на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу.