У Динамо спростували інтерес до захисника Зорі

Динамо не стежить за центральним захисником Зорі Андерсоном Джорданом.

Про це розповів президент столичного клубу Ігор Суркіс у коментарі ТаТоТаке.

"Правда те, що за Джорданом стежу давно. За тим, який Майкл. Великий був баскетболіст! Все інше – маячня. Фантастична маячня! Думаю, що і президент Зорі вам це підтвердить", – розповів Суркіс.

Напередодні була інформація, що кияни бачать в оборонці луганчан заміну травматичному Браяну Себальясу. У сезоні 2024/25 Джордан забив 2 голи та зробив асист в 13 матчах Української Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Динамо цікавиться правим захисником Ворскли та молодіжної збірної України Іллею Крупським.