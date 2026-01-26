I'm very feel, – Роналду підколов Усика мемною фразою

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про свою дружбу з легендарним футболістом Кріштіану Роналду.

Історією знайомства з португальцем боксер поділився в інтерв'ю пресслужбі Полісся.

Усик зізнався, що підтримує дружні стосунки з Роналду та навіть має його номер телефону. Зіркові спортсмени час від часу зідзвонюються та вітають один одного зі святковими датами.

Вперше Усик та Роналду побачилися у Саудівській Аравії, де разом спостерігали за боєм Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. Українець пояснював форварду, що відбувається на боксерському рингу.

Вдруге спортсмени зустрілися, коли Олександр відвідав тренування Кріштіану в Аль-Насрі. Португалець підколов українського чемпіона, використавши його легендарну франзу.

"Він запитав: "How do you feel". Я відповів: "І'm feel. I'm very feel". Ми ще поржали з цього", – розповів Усик.

Після теплої зустрічі Роналду залишив автограф на рукавичці Усика.

Раніше повідомлялося, що Усик відвідав тренувальний табір Полісся в Іспанії. Чемпіон світу провів мотиваційну бесіду з футболістами.