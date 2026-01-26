Українська правда
Усик приєднався до зборів Полісся в Іспанії та провів лекцію для гравців

Микола Літвінов — 26 січня 2026, 01:32
Олександр Усик
fcpolissya/telegram

Чемпіон WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) прибув до Іспанії, де зараз проходить навчально-тренувальний збір житомирського футбольного клубу Полісся.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Легендарний спортсмен провів мотиваційну лекцію для футболістів команди – про характер, дисципліну та силу духу, які вирішують не лише в спорті, а й у житті. Слова чемпіона стали потужним зарядом перед другою частиною сезону", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що Полісся пішло на зимову перерву у статусі третьої команди турнірної таблиці УПЛ-2025/26. "Вовки" набрали 30 балів та відстають від лідера сезону, яким несподівано є черкаський ЛНЗ, на 5 очок. Стільки ж складає відставання від Шахтаря, який йде другим.

Нагадаємо, що у другому матчі на зборах в Іспанії Полісся здобуло перемогу над ірландським Деррі Сіті (2:1). Наступний поєдинок запланований на 27 січня. Суперником команди Ротаня стане норвезький Стресмгодсет.

Полісся Житомир

