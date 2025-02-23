Дав автограф та зробив спільне фото: Усик зустрівся з Роналду на тренуванні Аль-Насра
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик завітав зі своєю командою на клубну базу Аль-Насра, зустрівшись із Кріштіану Роналду.
Український спорстмен зробив спільне фото з футболістом та навіть залишив йому свій автограф на пам'ять.
"Теплі розмови з великим чемпіоном! Завжди вчимося один у одного, ділимося досвідом і насолоджуємося моментом. Поважаю Кріштіану за його відданість і менталітет. До зустрічі, мій друже!" – написав Усик у соцмережах.
Нагадаємо, зараз український чемпіон перебуває у Саудівській Аравії, де напередодні завітав на бій Джозефа Паркера проти Мартіна Баколе.
Олександр спостерігав за усіма поєдинками, але демонстративно пішов з арени перед стартом бою Бетербієв – Бівол.
Раніше повідомлялося, що Паркер заявив про бажання боксувати з Усиком, щоб знову стати чемпіоном світу з боксу.