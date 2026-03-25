Можу пообіцяти, що кожен гравець зробить усе можливе задля позитивного результату: Сваток – про матч зі Швецією

Центральний захисник збірної України та американського Остіна Олександр Сваток поділився очікуваннями від майбутнього матчу плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 року проти Швеції.

Про це він розповів у інтерв'ю ютуб-каналу ВЗБІРНА.

На запитання стосовно протидії шведському нападнику Віктору Дьокерешу, Сваток зазначив, що команда ретельно вивчає сильні та слабкі сторони суперника й активно готується до гри.

"Ми зараз дивимося та розбираємо Швецію – які в них сильні та слабкі сторони. За рахунок чого вони прагнуть грати. Ми зараз дуже ретельно розбираємо та ретельно готуємося до гри".

Оборонець також пообіцяв уболівальникам, що кожен гравець віддасть усі сили для здобуття позитивного результату.

"Можу пообіцяти, що кожен гравець віддасть всі свої сили та зробить все можливе, щоб здобути позитивний результат".

Нагадаємо, що поєдинок між збірними України та Швеції відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії, а переможець протистояння зустрінеться з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.

Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.