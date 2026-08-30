Захисник збірної України забив переможний гол у МЛС
Центральний захисник Олександр Сваток став автором переможного голу у матчі 22-го туру МЛС Портленд Тімберс – Остін (1:2).
Український оборонець записав своє прізвище у протокол зустрічі вже у компенсований до поєдинку час (на 90+3 хвилині), принісши три очки Остіну.
Сваток забив свій дебютний м'яч у 23-х зіграних матчах поточного сезону.
Major League Soccer (MLS)
22 тур, 30 серпня
Портленд Тімберс – Остін 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 25 Торрес, 1:1 – 89 Антоні (п), 1:2 – 90+3 Сваток
Завдяки цій перемозі клуб українця дещо наблизився до Лос-Анджелес Гелаксі, який йде 13-м у Західній Конференції (26 балів). Тоді як в Остіна 12-та позиція та 24 набрані очки.
Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі розгромив Монреаль Геннадія Синчука (7:1). Хеттрик у свій актив записав Ліонель Мессі.