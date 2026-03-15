Сваток забив автогол у матчі МЛС проти Реал Солт-Лейк

Остін поступився Реал Солт-Лейк із рахунком 1:2 у домашньому поєдинку регулярного чемпіонату МЛС.

"Лос Вердес" відкрили рахунок на 18-й хвилині завдяки голу Джона Белла. А вже на 24-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди український захисник Остіна Олександр Сваток спрямував м'яч у власні ворота, намагаючись перехопити простріл півзахисника суперників Ноеля Чалишкана.

У підсумку господарі поля змогли забити ще один гол наприкінці зустрічі та здобули перемогу.

За підсумками гри колишній футболіст Дніпра-1 отримав оцінку 6.4 від Sofascore. Відігравши весь поєдинок, Сваток здійснив 60 дотиків до м'яча, виконав 33 точні передачі (точність 89%) й виграв 4 єдиноборста на полі та 7 у верхній боротьбі.

МЛС. Регулярний чемпіонат

15 березня

Реал Солт Лейк – Остін 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 18 Белл, 1:1 – 24 Сваток (автогол), 2:1 – 88 Спірінго

Після поразки Остін посів 12 місце, залишившись у нижній частині таблиці Західної Коференції МЛС.

Нагадаємо, Олександр Сваток приєднався до американського клубу в червні 2024 року.