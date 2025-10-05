Сваток відзначився дебютним голом за Остін в МЛС

Український захисник Остіна Олександр Сваток відзначився голом у домашньому матчі проти Сент-Луїса в межах МЛС.

31-річний футболіст забив дебютний гол на 36-й хвилині, коли головою замкнув навіс після подачі з кутового. Попри гол українця, його команда поступилась з рахунком 1:3.

Це перший гол Сватка за Остін, за який він виступає з червня 2024 року.

МЛС. Регулярний чемпіонат

5 жовтня

Остін - Сент-Луїс 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Хартель, 1:1 - 36 Сваток, 1:2 - 45 Хартель, 1:3 - 90+3 Бехер

Огляд матчу

Нагадаємо, Сваток отримав виклик до збірної України на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.