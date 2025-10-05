Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сваток відзначився дебютним голом за Остін в МЛС

Олександр Булава — 5 жовтня 2025, 10:17
Сваток відзначився дебютним голом за Остін в МЛС
Getty Images

Український захисник Остіна Олександр Сваток відзначився голом у домашньому матчі проти Сент-Луїса в межах МЛС.

31-річний футболіст забив дебютний гол на 36-й хвилині, коли головою замкнув навіс після подачі з кутового. Попри гол українця, його команда поступилась з рахунком 1:3.

Це перший гол Сватка за Остін, за який він виступає з червня 2024 року.

МЛС. Регулярний чемпіонат
5 жовтня

Остін - Сент-Луїс 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 28 Хартель, 1:1 - 36 Сваток, 1:2 - 45 Хартель, 1:3 - 90+3 Бехер

Огляд матчу

Нагадаємо, Сваток отримав виклик до збірної України на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Олександр Сваток Остін МЛС

Олександр Сваток

Дебютний гол Синчука допоміг Монреалю переграти Остін в МЛС
Сваток допоміг Остіну перемогти Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
Чеберко допоміг Коламбусу переграти Цинцинатті, Остін зі Сватком зіграв унічию з Нью-Інгленд Революшн у МЛС
Мессі заробляє найбільше, українці в середині списку: визначилися зарплати в МЛС
Гол Мессі врятував Інтер від поразки Філадельфії, Лос-Анджелес Смолякова зіграв внічию

Останні новини