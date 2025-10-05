Сваток відзначився дебютним голом за Остін в МЛС
Getty Images
Український захисник Остіна Олександр Сваток відзначився голом у домашньому матчі проти Сент-Луїса в межах МЛС.
31-річний футболіст забив дебютний гол на 36-й хвилині, коли головою замкнув навіс після подачі з кутового. Попри гол українця, його команда поступилась з рахунком 1:3.
Це перший гол Сватка за Остін, за який він виступає з червня 2024 року.
МЛС. Регулярний чемпіонат
5 жовтня
Остін - Сент-Луїс 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 28 Хартель, 1:1 - 36 Сваток, 1:2 - 45 Хартель, 1:3 - 90+3 Бехер
Огляд матчу
Нагадаємо, Сваток отримав виклик до збірної України на жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.