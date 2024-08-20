Шовковський: Зальцбург — молода та амбіційна команда, яка грає у швидкісний футбол

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу із Зальцбургом у плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

Слова наставника цитує клубний сайт.

"Команда суперника молода, амбітна, грає у швидкісний футбол, намагається диктувати свої умови на футбольному полі. Безумовно, потрібно від усієї їхньої ланки атаки очікувати загострення та бути обережними при організації своєї гри в обороні. Щодо виокремлення когось з футболістів, я цього ніколи не робив і зараз не буду. Скажу лише, що, крім останнього сезону, Зальцбург постійно вигравав чемпіонат та брав участь у Лізі чемпіонів. Це говорить про достатньо високий, хороший рівень команди", — сказав Шовковський.

Також у фахівця запитали про рівень підтримки киян під час поєдинків у місті Люблін.

"Безумовно, коли ти граєш не на своєму рідному стадіоні, НСК "Олімпійський" у Києві, який може вмістити 70 тисяч уболівальників, усе по-іншому. Але ми дякуємо Любліну за те, що місто відгукнулося та дало нам можливість проводити тут свої домашні матчі, а також за те, що воно підтримує нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, наче вдома. Це дорогого ватує в плані емоцій та почуттів. На матчі з Партизаном було менше людей, на гру з Рейнджерс прийшло більше, і ми сподіваємося, завтра на трибунах збереться ще більше наших прихильників, щоб підтримати нас у протистоянні із Зальцбургом. Ми дуже їм вдячні, для нас це важливо. Ми граємо у футбол для уболівальників, щоб дарувати радість людям, і зі свого боку робитимемо усе можливе, щоб порадувати наших людей яскравою грою і, безумовно, результатом", — заявив тренер "біло-синіх".

Відповів він і на питання про погодні умови.

"На завтра прогнозують дощ? Ми готуємося до гри, розуміючи, якому супернику будемо протистояти, зважаючи на їхні сильні сторони та намагаючись знайти слабкі. А погодні умови – це фактор, який від нас не залежить. Потрібно міцно стояти на ногах, а в іншому покладатимемося на футбольного бога", — додав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо у плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Ред Булл Зальцбург. Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

Чемпіон підготував статтю про лідера австрійців хавбека Оскара Глуха. Андрій Ярмоленко заявив, що Динамо дуже хоче отримати путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.