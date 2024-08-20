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Шовковський: Зальцбург — молода та амбіційна команда, яка грає у швидкісний футбол

Руслан Травкін — 20 серпня, 22:43
Шовковський: Зальцбург — молода та амбіційна команда, яка грає у швидкісний футбол
Олександр Шовковський
Динамо Київ

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від матчу із Зальцбургом у плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.

Слова наставника цитує клубний сайт.

"Команда суперника молода, амбітна, грає у швидкісний футбол, намагається диктувати свої умови на футбольному полі. Безумовно, потрібно від усієї їхньої ланки атаки очікувати загострення та бути обережними при організації своєї гри в обороні.

Щодо виокремлення когось з футболістів, я цього ніколи не робив і зараз не буду. Скажу лише, що, крім останнього сезону, Зальцбург постійно вигравав чемпіонат та брав участь у Лізі чемпіонів. Це говорить про достатньо високий, хороший рівень команди", — сказав Шовковський.

Також у фахівця запитали про рівень підтримки киян під час поєдинків у місті Люблін.

"Безумовно, коли ти граєш не на своєму рідному стадіоні, НСК "Олімпійський" у Києві, який може вмістити 70 тисяч уболівальників, усе по-іншому. Але ми дякуємо Любліну за те, що місто відгукнулося та дало нам можливість проводити тут свої домашні матчі, а також за те, що воно підтримує нас та робить усе можливе, щоб ми відчували себе тут, наче вдома. Це дорогого ватує в плані емоцій та почуттів.

На матчі з Партизаном було менше людей, на гру з Рейнджерс прийшло більше, і ми сподіваємося, завтра на трибунах збереться ще більше наших прихильників, щоб підтримати нас у протистоянні із Зальцбургом. Ми дуже їм вдячні, для нас це важливо. Ми граємо у футбол для уболівальників, щоб дарувати радість людям, і зі свого боку робитимемо усе можливе, щоб порадувати наших людей яскравою грою і, безумовно, результатом", — заявив тренер "біло-синіх".

Відповів він і на питання про погодні умови.

"На завтра прогнозують дощ? Ми готуємося до гри, розуміючи, якому супернику будемо протистояти, зважаючи на їхні сильні сторони та намагаючись знайти слабкі. А погодні умови – це фактор, який від нас не залежить. Потрібно міцно стояти на ногах, а в іншому покладатимемося на футбольного бога", — додав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо у плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Ред Булл Зальцбург. Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

Чемпіон підготував статтю про лідера австрійців хавбека Оскара Глуха. Андрій Ярмоленко заявив, що Динамо дуже хоче отримати путівку до групового етапу Ліги чемпіонів.

Динамо Київ Зальцбург Олександр Шовковський Ліга чемпіонів-2024/25

Олександр Шовковський

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