Ярмоленко: Дуже хочеться здобути путівку до групового етапу Ліги чемпіонів

Досвідчений футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання журналістів напередодні гри із Зальцбургом у плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Хвилювання буває різним: коли ти чогось боїшся чи коли ти чогось дуже чекаєш. Звісно, ми усі розуміємо, наскільки важливою буде завтрашня гра — так само важлива, як і поєдинки на чемпіонаті Європи. Тому хвилювання є, але воно від того, що попереду важлива гра для футболістів, уболівальників, клубу загалом.

Готуємося у нормальному, звичному режимі. Найголовніше завтра віддати усі сили на футбольному полі та показати усе, що можемо.

Чи обговорюємо місце чемпіонату України у таблиці коефіцієнтів? Ні, між собою ми про це не говоримо, але, звісно, слідкуємо за ситуацією. Знаємо, що ми давно не грали у Лізі чемпіонів, тому дуже хочеться здобути цю путівку до групового етапу.

Як нам підтримка у Любліні? Звісно, для нас важко, що ми не можемо грати вдома, в Києві. Знаємо, що багато наших захисників є уболівальниками Динамо, й насамперед ми граємо для них.

А з приводу підтримки, яка є в Любліні, скажу, що тут, дійсно, зараз багато українців, вони вимушено переїхали через терористів, які вбивають наших людей — жінок і дітей. У матчах і з Партизаном, і з Рейнджерс ми відчували їхню підтримку, сподіваюся, що завтра ця підтримка буде ще більшою", — сказав Ярмоленко.