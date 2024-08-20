Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко: Дуже хочеться здобути путівку до групового етапу Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 20 серпня, 22:24
Ярмоленко: Дуже хочеться здобути путівку до групового етапу Ліги чемпіонів
Андрій Ярмоленко
Динамо Київ

Досвідчений футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко відповів на питання журналістів напередодні гри із Зальцбургом у плейоф кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Хвилювання буває різним: коли ти чогось боїшся чи коли ти чогось дуже чекаєш. Звісно, ми усі розуміємо, наскільки важливою буде завтрашня гра — так само важлива, як і поєдинки на чемпіонаті Європи. Тому хвилювання є, але воно від того, що попереду важлива гра для футболістів, уболівальників, клубу загалом.

Готуємося у нормальному, звичному режимі. Найголовніше завтра віддати усі сили на футбольному полі та показати усе, що можемо.

Чи обговорюємо місце чемпіонату України у таблиці коефіцієнтів? Ні, між собою ми про це не говоримо, але, звісно, слідкуємо за ситуацією. Знаємо, що ми давно не грали у Лізі чемпіонів, тому дуже хочеться здобути цю путівку до групового етапу.

Як нам підтримка у Любліні? Звісно, для нас важко, що ми не можемо грати вдома, в Києві. Знаємо, що багато наших захисників є уболівальниками Динамо, й насамперед ми граємо для них.

А з приводу підтримки, яка є в Любліні, скажу, що тут, дійсно, зараз багато українців, вони вимушено переїхали через терористів, які вбивають наших людей — жінок і дітей. У матчах і з Партизаном, і з Рейнджерс ми відчували їхню підтримку, сподіваюся, що завтра ця підтримка буде ще більшою", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, Динамо у плейоф кваліфікації ЛЧ зустрінеться із Ред Булл Зальцбург. Перший матч буде номінально домашнім для киян, та відбудеться 21 серпня у польському місті Люблін на "Люблін Арені", початок — о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь пройде 27 серпня, на домашньому стадіоні австрійців "Ред Булл Арена", початок запланований на 22:00 за київським часом.

Чемпіон підготував статтю про лідера австрійців хавбека Оскара Глуха.

Динамо Київ Зальцбург Андрій Ярмоленко Ліга чемпіонів-2024/25

Динамо Київ

Щоб Динамо не оГЛУХло. Яким гравцем є головна зірка Зальцбурга, і як його зупинити
Впевнений, що мікроклімат у роздягальні став набагато кращим: Протасов порівняв Динамо Шовковського та Луческу
На замітку для Динамо: Таловєров назвав вразливе місце Зальцбурга
Піхальонок: Мрію зіграти в груповому етапі Ліги Чемпіонів
Півзахисник Зальцбурга: Динамо — це дуже розумна та сильна команда

Останні новини