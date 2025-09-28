Ще не розбирали: Шовковський – про підготовку до Крістал Пелесу

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів, як триває підготовка до стартової гри в єврокубках.

Фахівця цитує офіційний сайт киян.

"У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника", – розповідає Олександр.

Також він поділився організаційними моментами команди.

"Ми залишаємось у Львові. Завтра ми тренуємось тут, післязавтра вирушаємо до Любліна", – сказав Шовковський.

Динамо в першому турі Ліги конференцій на номінальному домашньому полі прийматиме англійський Крістал Пелес. Поєдинок запланований на четвер, 2 жовтня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін.

Надаємо, що вчора, 27 вересня, кияни втратили перемогу над львівськими Карпатами у сьомому туру чемпіонату України. Відео голів та огляд матчу доступний на сайті "Чемпіон".

"Орли" у свою чергу здобули сенсаційну перемогу над Ліверпулем у рамках шостого туру АПЛ.