Динамо втратило перемогу над Карпатами: огляд видовищного матчу УПЛ

Сьогодні, 27 вересня, відбувся матч сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26, в якому київське Динамо розписало мирову з львівськими Карпатами.

Поєдинок завершився з рахунком 3:3.

Огляд матчу

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

27 вересня, 7 тур

Карпати – Динамо 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – Альварес, 24, 2:0 – Бруніньйо, 27, 2:1 – Караваєв, 43, 2:2 – Шапаренко, 50, 2:3 – Караваєв, 52, 3:3 – Мірошніченко, 90+4

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес (Танда, 81), Чачуа (Клименко, 80), Бруніньйо, Перей, Краснопір, Костенко (Фабіано, 74)

Динамо: Моргун, Караваєв (Тимчик, 80), Тіаре, Дубінчак, Біловар (Михавко, 89), Піхальонок (Яцик, 80), Бражко, Шапаренко, Огундана, Бленуце (Герреро, 70), Волошин

Попередження: Костенко

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер столичного колективу Олександр Шовковський. Також свою думку висловив наставник "левів" Владислав Лупашко.

У наступному турі Динамо гратиме з Металістом 1925, а Карпати в гостях зустрінуться з Олександрією.