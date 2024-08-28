Ці білд-апи ні до чого не приводять: Хацкевич проаналізував протистояння між Динамо та Зальцбургом
Колишній гравець та головний тренер Динамо Олександр Хацкевич вважає, що матчі між киянами та австрійським Зальцбургом стали тріумфом вертикального футболу.
Таку думку він висловив у інтерв’ю Sport-express.ua.
"Хороша гра без усіх цих білд-апів. Видно, що дві команди вміють грати в атаку без центру поля. Перший тайм був взагалі чудовим. Початок був за Динамо, але, на жаль, перший момент біля наших воріт закінчився голом. У другому таймі початок був важким, але головне, що зараз у Динамо є розуміння того, в який футбол хочуть грати хлопці. У цьому заслуга і футболістів, і тренерського штабу.
У вертикальний футбол сьогодні грають багато команд у Європі. Динамо і Зальцбург вчора показали, що ось ці ось білд-апи ні до чого не приводять. Михавко однією передачею вивів Ваната на завершальний удар, і Влад прекрасно виконав у стилі Озіла. Технічно все було дуже здорово – як перший пас, так і завершення", – сказав Хацкевич.
Двоматчеве протистояння завершилося з рахунком 3:1 на користь Зальцбурга. Восени "біло-сині" зіграють на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в якому кошику Динамо опиниться при жеребкуванні.