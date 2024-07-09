Бабич став головним тренером Чорноморця

Олександр Бабич став головним тренером одеського Чорноморця.

Про це повідомила пресслужба "моряків".

Зазначимо, що Бабич вже тренував одеську команду з 2014 по 2017 роки. Після цього наставник працював у Маріуполі, який під його керівництвом потрапив у єврокубки. Останнім місцем роботи українського фахівця був болгарський Пірін.

Нещодавно Чорноморець покинув головний тренер Роман Григорчук, який вже очолив азербайджанський Нефтчі. Після того у ЗМІ почали ширитися чутки, що його може замінити Юрій Максимов, але пізніше той спростував цю інформацію. Згодом, з'явилась інформація, що новим тренером одеситів стане Олексій Антонов.