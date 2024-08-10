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Шандрук: Ми грали сміливо, але у Динамо було багато моментів

— 10 серпня, 13:44
Шандрук: Ми грали сміливо, але у Динамо було багато моментів

Головний тренер НК Верес Олег Шандрук висловився про домашню поразку від Динамо (1:2) у матчі 2-го туру УПЛ сезону 2024/2025.

Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"У першому таймі ми вийшли на поле і проявили занадто багато поваги до суперника. Відповідно, не контролювали гру повністю. Що в захисті, що в роботі з мʼячем. В перерві довелося заспокоїти команду. Бо, на жаль, ми не виявили потрібної сміливості. Чому? Потрібен час, щоб поговорити і зрозуміти один одного.

Команда - це чутливий організм. Мабуть, було хвилювання. Не в усіх. Але трьох-чотирьох гравців достатньо, щоб команда не могла проявити себе.

В другому таймі ми почали грати по-іншому, бо втрачати вже не було чого. Скинули тягар. І я вдячний команді за другий тайм. Насправді, в нас сильна команда. Питання лише в тому, щоб ми самі в це вірили. В другому таймі ми в це вірили. Думаю, вболівальники це відчули.

Динамо зараз перебуває у чудовій формі. Навіть попри ротацію. Виступ у єврокубках демонструє цей рівень. Тому сьогодні ми повинні були розраховувати не лише на удачу, а й проявляти сміливість з перших секунд. Згодом ця сміливість у нас зʼявилася. Але, будемо відвертими, Динамо мало достатньо моментів", — сказав Шандрук.

Вчора, 9 серпня, також відбувся матч Ворскла — Лівий Берег. Полтавський клуб розгромив новачка елітного дивізіону.

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Верес

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