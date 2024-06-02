Шандрук: Сподіваюся, що в наступному сезоні ми уникнемо перехідних матчів

Виконувач обов'язків головного тренера Вереса Олег Шандрук висловив сподівання, що в наступному сезоні Української Прем'єр-ліги рівненська команда не потрапить у зону перехідних матчів.

Про це він розповів на ютуб-каналі "УПЛ-ТБ".

"Дозвольте мені сьогодні не коментувати гру. Я хочу подякувати нашим гравцям, тренерському штабу та особливо хочу відмітити вболівальників. Вони заслужили на те, щоб у Рівному продовжувалося свято під назвою УПЛ. Дякую керівництву, яке довірилося нам і дало можливість попрацювати.

Основною нашою задачею було залишитися в УПЛ. Ми з нею впоралися, хоч і в перехідних матчах, нервова кінцівка, але це, сподіваюся, шлях становлення команди. В наступному сезоні ми будемо сильніше. Я не думаю про приставку "виконувач обов'язків", ми просто працюємо і все.

Хочу подякувати Епіцентру за ці два матчі, хороший суперник, Окремо дякую Сергію Нагорняку за його роботу. У нас були проблеми, особливо в першому таймі першої гри. Важко далися ці поєдинки в психологічному плані, команда другий рік бореться за виживання і під таким тиском непросто грати. Сьогодні не було яскравої гри з м’ячем, багато невимушених втрат, але в цілому команда контролювала перебіг подій, хоча багато була без м’яча. Суперник великих труднощів, окрім голу, для нас не створив.

Сподіваюся, що в наступному сезоні ми уникнемо перехідних матчів. Вже завтра почнемо займатися комплектуванням команди", — сказав Шандрук.

Нагадаємо, за підсумками двоматчевого протистояння з Епіцентром Верес зберіг місце в УПЛ. Перший матч завершився внічию, а в другому рівняни впевнено перемогли.