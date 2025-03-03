Важка гра, – Шандрук оцінив перемогу Вереса над Колосом

Головний тренер Вереса Олег Шандрук залишився дуже задоволеним перемогою команди над Колосом в матчі 19 туру УПЛ.

Слова фахівця наводить пресслужба рівненського клубу.

"Важка гра. Ви все бачили. Можливо, не найцікавіша для вболівальників, бо моментів було небагато. Але попри те – ми перемогли. Це була непроста перемога. Такі матчі бувають. Особливо, навесні. І тим приємніше здобути таку перемогу на останніх хвилинах перед власними вболівальниками.

Ми гарно розпочали, забили швидкий гол. І, склалося таке враження, що почали грати на утримання. Ми саме про це говорили в перерві. З’явилася якась нервозність, особливо в роботі з м’ячем. Не грали у той футбол, який тренуємо. Це мене розчаровувало. Бо ми оберігали мінімальний рахунок, хоча вся гра ще була попереду", – розповів Шандрук.