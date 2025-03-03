Важка гра, – Шандрук оцінив перемогу Вереса над Колосом
Головний тренер Вереса Олег Шандрук залишився дуже задоволеним перемогою команди над Колосом в матчі 19 туру УПЛ.
Слова фахівця наводить пресслужба рівненського клубу.
"Важка гра. Ви все бачили. Можливо, не найцікавіша для вболівальників, бо моментів було небагато. Але попри те – ми перемогли. Це була непроста перемога. Такі матчі бувають. Особливо, навесні. І тим приємніше здобути таку перемогу на останніх хвилинах перед власними вболівальниками.
Ми гарно розпочали, забили швидкий гол. І, склалося таке враження, що почали грати на утримання. Ми саме про це говорили в перерві. З’явилася якась нервозність, особливо в роботі з м’ячем. Не грали у той футбол, який тренуємо. Це мене розчаровувало. Бо ми оберігали мінімальний рахунок, хоча вся гра ще була попереду", – розповів Шандрук.
Окрім того, тренер Вереса назвав головні чинники перемоги над Колосом.
"Терпіння і тактична дисципліна у фазі оборони — сьогодні були ключовими. Ми дотерпіли та вирвали цю надзвичайно важливу перемогу сьогодні. Зараз у турнірній таблиці дуже велика щільність і кожен матч надзвичайно важливий. Тому, вітаю команду і вболівальників", – резюмував спеціаліст.
За підсумками 19 туру Верес розмістився на восьмому місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок.
У наступному матчі суперником НК стане Лівий берег – поєдинок відбудеться 7 березня, стартовий свисток заплановано на 13:00 за київським часом.
Зазначимо, що на сайті "Чемпіон" є відео голів та огляд матчу Верес – Колос.