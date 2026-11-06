Ми знову повернемо свою гру: Шандрук – про пяту поспіль поразку Вереса в УПЛ

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук підсумував поразку від житомирського Полісся (0:2) у межах 12 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Для Вереса це п'ята поспіль поразка в УПЛ із загальним рахунком 1:12. Попри це, головний тренер відзначив самовідданість своїх підопічних, пояснив ризиковані зміни в складі та похвалив молодь, яка вийшла з перших хвилин.

"Ми приймаємо кадрові рішення на основі наявної інформації. Інформація – це тренувальний процес і попередні ігри. Очевидно, що на поле мають виходити гравці, які голодні до гри. От ми сьогодні десь ризикували, але це наша реакція на крайній матч. В команді також всі гравці, які сьогодні тренуються – мають розуміти, що є конкуренція, є футболісти, які сьогодні, у тому числі, довели, що вони готові зараз змагатися і конкурувати за місце в основному складі. Тому я вірю, що і ті гравці, які сьогодні були у запасі, і ті гравці, хто пропускав матч – все усвідомлюють і розуміють, що Верес – це клуб, що завжди асоціювався з характером. Я сьогодні його побачив. Якщо так і надалі буде – без різниці, хто виходить у старті – я переконаний, що ми знову повернемо свою гру, повернемо симпатію вболівальників і будемо набирати очки.

Павло Багрій і Іван Саноцький – вони якраз в парі грали сьогодні в п'ятірці оборони. Тому вони абсолютно впоралися, на мою думку. Сьогодні Полісся – це команда, укомплектована гравцями різних національних збірних. Шість представників Полісся – в національній збірній. На мою думку, абсолютно чітка і непогана гра наших дебютантів. Навіть, хороша гра. Це також стосується Павла Стефанюка, який сьогодні був номером один у нас", – підсумував Шандрук.