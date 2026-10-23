Потрапили у невелике піке: Шандрук – про третю поспіль поразку Вереса

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук підсумував поразку від Колоса у межах 10 туру чемпіонату України.

Його слова передає пресслужба клубу.

Для Вереса це третя поразка в останніх трьох матчах з загальним рахунком 0:7.

Так, ми потрапили у невелике піке. Але у футболі таке не вперше. І в моїй кар'єрі таке не вперше. Тому працюємо далі", – сказав він.

"Досить непоганий перший тайм у нашому виконанні. Щодо другого – змішані враження. Змінювали ігрову схему і вийшли гравці, які мали менше ігрової практики. По першому таймі – ми за статистикою його точно не програли, але програли за рахунком на табло. По перерві ми були змушені відкриватися і Колос використав цей простір.

Тренер вважає, що його команда не навчилась правильно реагувати на пропущені голи.

"Перший пропущений гол? Очевидно, що такі моменти впливають на команду. Але на жаль вони впливають на нашу молодь дуже сильно. Футбол – це про голи. Тут потрібно швидко перемикатися і це не є виправданням. Ну пропустили – попереду ще багато часу от і все. Ми маємо навчитися правильно реагувати як на позитивні моменти, так і на негативні. Ми десь психологічно нестійкі, нам над цим потрібно працювати очевидно.

Справедливості заради я можу сказати декілька слів на захист команди. Ми сьогодні не могли розраховувати на двох гравців через дискваліфікації, Микита Александров тільки повернувся після травми, Костас Стамуліс – теж. Натанаель Блер нам недоступний через травму. Очевидно, що це впливає на нашу молоду команду, але я не хотів би зараз казати, що це основна причина.

Ментальна складова – ключова. Над нею потрібно працювати, щоб після пропущеного голу чи після тривоги – правильно реагувати на ситуацію. Тривоги теж впливають на гру. Але це впливає і на Оболонь, і на Колос. Я не хочу про це навіть слухати. Є такі обставини. А ми живемо у доволі безпечному місті і в нас нема нема причини, яка заважає грати. Футболісти мають розуміти, де ми знаходимося, в яку країну приїхали наші легіонери. Війна продовжується і ми не можемо взагалі на щось нарікати – просто не можемо і не маємо права. Тому я не хочу взагалі чути про якісь тривоги в якості виправдання і що це нам заважає", – підсумував Шандрук.